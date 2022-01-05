تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الأربعاء لدى البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الأربعاء الموافق 5 /1 /2022 أمام الجنية المصري لدى البنوك المصرية فيما عدا بنك مصر، فى حين استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الاسبوع الجاري.



سعر اليورو الأربعاء 5-1-2022

تراوح شراء سعر اليورو بين 17.64 جنيه - 17.66 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 17.78 – 17.82 جنيه، وسجل سعر اليورو أدنى مستوياته لدى بنك الإسكندرية بعد تراجعه من 17.729 جنيه لـ 17.646 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.933 جنيه لـ 17.823 جنيه، كما تراجع سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من 17.7537 جنيه لـ 17.6535 جنيه للشراء، ومن 17.9333 جنيه لـ 17.823 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المصرى تراجع من 17.7772 جنيه لـ 17.6648 جنيه للشراء ومن 17.8939 جنيه لـ 17.7804 جنيه للبيع، بينما استقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر عند 17.7311 جنيه للشراء وعند 17.9105 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو "تحويل" عند 17.7310 جنيه للشراء، وعند 17.9105 جنيه للبيع.



وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي من 17.6435 جنيه لـ 17.631 جنيه للشراء، ومن 17.9105 جنيه لـ 17.8004 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6435 جنيه لـ 17.631 جنيه للشراء، ومن 17.9105 جنيه لـ 17.8004 جنيه للبيع.



وتشير توقعات الخبراء الدوليين إلى تصاعد أزمة التضخم العالمية مجددًا فى دول منطقة اليورو حال عدم اتخاذ البنك المركزى الأوروبي قرارات مالية حاسمة والتوقف عن شراء السندات السيادية نهائيًا حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال.



يأتى ذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون بين مواطني دول أوروبا حيث تجاوز حجم الإصابات 200مليون إصابة مطلع العام الحالى 2022.