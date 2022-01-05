حسين زين يجتمع برؤساء قطاعات الوطنية للإعلام لبحث صرف مستحقات العاملين

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا مع رؤساء قطاعات الهيئة لليوم التالي على التوالي وتم خلال الاجتماع عرض ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات.

وأن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعا في غضون الأيام القادمة حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها لدورها الوطني ومضيها قدما في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كافة جوانب العمل بها.

كما ناقش أيضا مع رؤساء القطاعات الوضع الراهن من التطبيق التجريبي لنظام البصمة بالهيئة ومدي كفاءة الأجهزة لاستيعاب كافة العاملين سواء أثناء الدخول والخروج ومعالجة أوجه القصور ، وكذلك استكمال باقي مكونات النظام.

كما أكد زين حرصه التام على عدم المساس بحقوق العاملين وصرف أجورهم وفقا للقواعد المعمول بها ودون تأثير عليها نتيجة الأعمال التجريبية لنظام بصمة الحضور والانصراف.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد عقد أمس، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات بالهيئة لمناقشة ضوابط البصمة الإلكترونية.