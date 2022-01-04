وفاة الفنان أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عامًا

توفي، منذ قليل، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم علي الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عامًا.

وفاة الفنان أحمد الحجار

أحمد الحجار هو ابن المطرب والملحن ومعلم قواعد الغناء والموسيقى الشرقية الراحل "إبراهيم الحجار"، وشقيق النجم الكبير علي الحجار. التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار.

أبرز أعمال الفنان الراحل أحمد الحجاز

لحن أحمد الحجار بعض أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" للمطرب محمد فؤاد، كما لحن للعديد من المطربين مثل «هشام عباس وعلاء عبدالخالق وأنغام وأنوشكا» وغيرهم.

وقدم أحمد الحجار العديد من الأغاني بصوته التي كانت جميعها من ألحانه، وكانت أشهر أغانيه بعنوان "عود"، وهي كانت بداية شهرته كمطرب، وله نحو أربعة ألبومات غنائية.