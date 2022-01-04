الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«نعم.. أخطأت فى الشحاتين ولكن لى مبرراتى».. اعترافات الفنانة سعاد نصر

سعاد نصر
سعاد نصر

خرجت الفنانة سعاد نصر عن النص أثناء أدائها مسرحية "ملك الشحاتين" بطولتها مع نجاح الموجي والتي عرضت عام 1989، ما جعل الرقابة تصدر قرارًا بإغلاق المسرحية تمامًا، وأدلت في حينها بعدد من الحوارات، ومن ضمنها حوار أجرته مع جريدة «الوفد» حول هذه الواقعة.

تقول سعاد نصر: «إن الخروج عن النص كان لتخفيف رتابة المسرحية، وإضافة بعض الجمل التي تضيف الابتسامة لوجوه المشاهدين».

وأضافت: «أنني دائمًا ملتزمة ولم يلفت أحد نظري من قبل للخروج عن النص، وأعترف بأنني أخطأت في مسرحية ملك الشحاتين، ولديّ مبررات لهذا الخطأ، وأظن أن ما حدث لا يبرر إغلاق المسرحية خصوصًا أن احد الرقباء أكد بعد مشاهدته للمسرحية أن العرض أصبح خاليًا من كل ما يخدش الحياء».

وتكمل: "حقيقة كانت هناك جمل تخدش الحياء، لكنها بسيطة جدًا، هل من أجل أن تخرج من أفواهنا جملة يعلقون لنا المشانق، كل المسرحيات التي تعرض حاليًا تتضمن جملًا أفظع من التي أغلقوا مسرحيتنا بسببها، لماذا لم يغلق مدير الرقابة بقية المسرحيات، إذا كان هذا هو السبب أم أن هناك ممثلين ومنتجين كبارًا ومسنودين، وآخرين صغارًا؟، وعلى كل الأحوال عندما لفت الرقباء نظرنا إلى بعض الجمل حذفناها، والتزمنا لدرجة أن أحد الرقباء حضر قبل صدور قرار الإغلاق بأسبوع، وبعد نهاية المسرحية التقينا معه لمعرفة رأيه فقال بالحرف الواحد: "مدام سعاد نصر التزمت تمامًا بالتوجيهات، أما نجاح الموجي فلم تبق سوى جملة واحدة عليه حذفها"، فقال الموجي على الفور: "وما هي الجملة حتى أحذفها فورًا؟"، ومن يومها التزمنا جميعًا"، وهذا ما أعلنه الرقيب الذي شاهد المسرحية قبل صدور قرار الإغلاق بأسبوع كامل، إننا نبذل المساعي لإعادة المسرحية من أجل 70 أسرة خاصة العمال الذين يجلسون على باب منزل المنتج يوميًا.

الفنانة سعاد نصر مسرحية ملك الشحاتين الخروج عن النص الفنان نجاح الموجي أزمات الرقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

أقوال خالة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟