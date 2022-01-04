«نعم.. أخطأت فى الشحاتين ولكن لى مبرراتى».. اعترافات الفنانة سعاد نصر

خرجت الفنانة سعاد نصر عن النص أثناء أدائها مسرحية "ملك الشحاتين" بطولتها مع نجاح الموجي والتي عرضت عام 1989، ما جعل الرقابة تصدر قرارًا بإغلاق المسرحية تمامًا، وأدلت في حينها بعدد من الحوارات، ومن ضمنها حوار أجرته مع جريدة «الوفد» حول هذه الواقعة.

تقول سعاد نصر: «إن الخروج عن النص كان لتخفيف رتابة المسرحية، وإضافة بعض الجمل التي تضيف الابتسامة لوجوه المشاهدين».

وأضافت: «أنني دائمًا ملتزمة ولم يلفت أحد نظري من قبل للخروج عن النص، وأعترف بأنني أخطأت في مسرحية ملك الشحاتين، ولديّ مبررات لهذا الخطأ، وأظن أن ما حدث لا يبرر إغلاق المسرحية خصوصًا أن احد الرقباء أكد بعد مشاهدته للمسرحية أن العرض أصبح خاليًا من كل ما يخدش الحياء».

وتكمل: "حقيقة كانت هناك جمل تخدش الحياء، لكنها بسيطة جدًا، هل من أجل أن تخرج من أفواهنا جملة يعلقون لنا المشانق، كل المسرحيات التي تعرض حاليًا تتضمن جملًا أفظع من التي أغلقوا مسرحيتنا بسببها، لماذا لم يغلق مدير الرقابة بقية المسرحيات، إذا كان هذا هو السبب أم أن هناك ممثلين ومنتجين كبارًا ومسنودين، وآخرين صغارًا؟، وعلى كل الأحوال عندما لفت الرقباء نظرنا إلى بعض الجمل حذفناها، والتزمنا لدرجة أن أحد الرقباء حضر قبل صدور قرار الإغلاق بأسبوع، وبعد نهاية المسرحية التقينا معه لمعرفة رأيه فقال بالحرف الواحد: "مدام سعاد نصر التزمت تمامًا بالتوجيهات، أما نجاح الموجي فلم تبق سوى جملة واحدة عليه حذفها"، فقال الموجي على الفور: "وما هي الجملة حتى أحذفها فورًا؟"، ومن يومها التزمنا جميعًا"، وهذا ما أعلنه الرقيب الذي شاهد المسرحية قبل صدور قرار الإغلاق بأسبوع كامل، إننا نبذل المساعي لإعادة المسرحية من أجل 70 أسرة خاصة العمال الذين يجلسون على باب منزل المنتج يوميًا.