الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بترويج الهيروين بالقاهرة الجديدة للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، المتهمين بترويج مخدر الهيروين بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها .

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الهيروين زنة 300 جرام قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة. 

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم ،وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

حبس نيابة مخدر التجمع متهمين نيابة القاهرة مخدر الهيروين محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟