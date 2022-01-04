إحالة المتهمين بترويج الهيروين بالقاهرة الجديدة للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، المتهمين بترويج مخدر الهيروين بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها .

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الهيروين زنة 300 جرام قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم ،وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.