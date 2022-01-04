فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات" يفوز بدورة كرة القدم الخماسية بجامعة المنيا (صور)

سلم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، كأس دورة كرة القدم الخماسي، لفريق مركز تكنولوجيا المعلومات الحاصل على المركز الأول في دورة كرة القدم التي نظمها صندوق الزمالة بكلية الزراعة للعام الخامس.

وفاز فريق مركز تكنولوجيا المعلومات على فريق مستشفى الكبد بنتيجة “2-1”، وشارك في الدورة التي أهدى جوائزها من الدكتور جمال أبوالمكارم، 16 فريق من الكليات، والمستشفيات الجامعية، ومركز تكنولوجيا المعلومات.

وفاز فريق كلية الزراعة بالمركز الثالث، كما حصل الدكتور عبدالعزيز شعبان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة على لقب أحسن لاعب بالدورة، وفازت أيضا كلية الهندسة بكأس اللعب النظيف.

وعقب انتهاء الدورة تم تكريم الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبدالقوى، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد سيد التلاوي الحكم الدولي والأستاذ بكلية الآداب، ومحكم المباراة النهائية بالدورة، ومحكمين مباريات الدورة.

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

فريق "مركز تكنولوجيا المعلومات

photo_2022-01-04_13-31-17 (3)

photo_2022-01-04_13-31-16

photo_2022-01-04_13-31-12 (3)