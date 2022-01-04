الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بنحو 171 ألف حالة

إيطاليا
إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تشهدها البلاد منذ ظهور الوباء، بواقع 170 ألفًا و844 حالة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية تفشي الجائحة وحتى اليوم إلى 6 ملايين و566 ألفًا و947 شخصًا، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 138 ألفًا و45 حالة، بعد وفاة 259 شخصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة كبيرة أيضًا عن الوفيات المسجلة بالأمس.

يذكر أنه طالبت وزارة الصحة الإيطالية، الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة الخاصة بكورونا؛ نظرًا لاقتراب البلاد من المرحلة البرتقالية.

وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) - أطباء التخدير زيادة نسبة 70% في عدد الوظائف المكثفة وإغلاق صارم على غيرالمُلقحين.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي، وإن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول صحي بمقاطعة لاتسيو الإيطالية أليسّيو داماتو رصد أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون) بالعاصمة روما.

وقال المسئول الصحي - في تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية - إن الإصابة التي تم رصدها لشاب وهو حاليًا بدون أعراض وتم عزله، لافتًا إلى أن المريض تلقى في السابق جرعتين من اللقاح، ولم يقم برحلات خلال الـ14 يومًا التي سبقت ظهور الأعراض.

وبدأت السلطات الإيطالية، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بمقاطعات ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي.

وزارة الصحة الإيطالية الإصابات بفيروس الوباء الصحة كورونا الوفيات

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وائل لطفي

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