إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي بتهمة القتل في نجع حمادي

أحالت اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، وبإجماع الآراء، أوراق 5 متهمين بينهم مهندس كهرباء ومحامي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى توقيع عقوبة الإعدام في جريمة قتل.

أمر إحالة المتهمين

يذكر أن المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية قد أمر بإحالة كلا من محمد صديق محمد أبو بكر 53 سنة مزارع ومقيم بناحية مركز نجع حمادى ( محبوس )، و عاطف السيد ربيعي 36 سنة عامل أجرى ومقيم النجاحية مركز نجع حمادى( محبوس )، و محمد خلف على عباس 37 مهندس كهربائى بشركة المياة بنجع حمادى ومقيم النجاحية مركز نجع حمادى ، وأيمن كمال الدين عبد اللاه دسوقي ( محامى ) هارب ، و وائل محمود على عباس 37 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم النجاحية مركز نجع حمادى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا ( دائرة نجع حمادى).

تحقيقات النيابة

كشفت التحقيقات النيابة العامة نجع حمادى إلى أن الواقعة حدثت بتاريخ 11\11\2020 بدائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا، حيث قام المتهمون جميعاً بقتل المجنى عليه محمود التقى عباس مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله و تربصوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجده به وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام وما أن ظفروا به حتى قاموا جميعا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه من أسلحة نارية ( بنادق آلية ) فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

اتهامات المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين جميعا سرقة السلاح النارى ( مسدس فردى الاطلاق ) والمملوك للمجني عليه سالف الذكر بأن اطلقوا صوبه أعيرة نارية من اسلحتهم النارية ( بنادق آلية ) فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على السلاح النارى.

كما وجة لكل منهم تهمة إحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وتهمة كل منهم إحراز ذخائر ( عدة طلقات ) واستعمالها على السلاح النارى سالف البيان، وأحرز كل منهم بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( مسدس ).

أدلة الثبوت

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى هذه الجناية التي حملت رقم 6701 جنايات نجع حمادى لسنة 2021 فيما شهدت به سمر إسماعيل جلال 21 سنة ربة منزل ومقيمة بالسلامية مركز نجع حمادى بأنه حال تواجدها بالزراعات رفقة المجنى عليه المتوفى قدم 5 أشخاص محرزين جميعاً أسلحة نارية ( بنادق آلية ) وأطلقوا الأعيرة النارية صوب المتوفى وأضافت بوجود خصومة ثأرية بين المتوفى والمتهم الرابع .

شهادة ضباط المباحث

وشهد عمرو جمال- معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادى بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين جميعا بإحراز اسلحة نارية ( بنادق الية ) وأطلقوا أعيرة نارية صوب المتوفى وأحدثوا إصاباته والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خصومة ثأرية فى واقعة المحضر رقم 3971 لسنة 2020 إدارة نجع حمادى.

كما شهد محمد نصر سرحان - مقدم شرطة بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به سالف الذكر.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة تعرف الشاهدة الأولى على المتهمين الأول والثانى وأقرت بأنهما من ضمن المتهمين الخمسة مرتكبى الواقعة وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.