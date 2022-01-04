تعافي اثنين من كورونا: ماذا تعرف عن فريق BTS الكوري؟

كشفت الفريق الكوري الغنائي BTS عن تعافي اثنين من أعضائهم من فيروس كورونا بعد مكوثهم في المنزل عدة أيام ومداوتهم علي تناول الأدوية الخاصة بهم، ووفقا لوسائل الإعلام فإن النجمين المصابان عانوا من أعراض خفيفة للغاية للفيروس، ونعرض لكم فيما يلي معلومات عن هذه الفرقة الغنائية:

BTS هي فرقة بوب كورية مكونة من سبعة أعضاء ظهرت لأول مرة في عام 2013 تحت إسم Big Hit Entertainment وهم عبارة عن مجموعة غنائية بمثابة صوت لجيل الشباب، علي سبيل المثال كانت الأغنية المنفردة الأولى للمجموعة "لا مزيد من الحلم"، هي أغنية هيب هوب عدوانية تستدعي الشباب الذين ليس لديهم أحلام خاصة بهم، وتتحدى التوقعات الأكاديمية المجتمعية للشباب الكوري.

ومنذ انطلاقهم حقق أعضاء فرقة BTS نجاحًا في كل من كوريا وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم بعد أن كانوا فرقة صغيرة ناشئة وبعد فوزهم في عرض موسيقي كوري عام 2015 بأغنية واحدة رائعة "I Need U"، واصلت المجموعة الفوز بجائزة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز Melon Music لعام 2016 كما كان أعضاء هذه الفرقة أصغر الحاصلين على وسام الاستحقاق الثقافي من كوريا الجنوبية في عام 2018.

واقتحمت فرقة BTS السوق الأمريكية بجدية في 2017، وفازت بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى في ذلك العام، وظهروا على الساحة الأمريكية بقوة في 2017، عندما حصلوا على جائزة Billboard Music لأفضل فنان اجتماعي لهذا العام.

وصنفوا من أكثر المجموعات الغنائية ربحا لعام 2019 وحطموا مؤخرًا الرقم القياسي لمخطط Billboard's Social 50 وفي السنوات الأخيرة حصلوا على عدد من المناصب العالية في كل من مخطط ألبومات Billboard 200 ومخطط Hot 100 الفردي.