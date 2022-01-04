الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير العمل الألمانى يتوقع تأثيرات سلبية على الحالة الاقتصادية بسبب أوميكرون

هوبرتوس هايل
هوبرتوس هايل

توقع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل حدوث تأثيرات سلبية مؤقتة على الحالة الاقتصادية في البلاد بسبب موجة أوميكرون.
 

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: «نفترض أن تعافي الاقتصاد سيحدث لكن سيتأخر لبعض الوقت بسبب التحدي الذي يمثله متحور أوميكرون»، مشيرا إلى أنه من المهم لهذا السبب أن يتم الحفاظ على استقرار سوق العمل.
 

كان مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية حذر من حدوث انتشار متفجر لمتحور أوميكرون ومن حدوث قيود في عمل البنية التحتية؛ للإمدادات في ألمانيا في حال إصابة العديد من العاملين فيها في وقت واحد أو في حال اضطرارهم إلى الدخول في حجر بسبب مخالطة مصابين.
 

وأعرب هايل عن اعتقاده بأن سوق العمل اهتز بفعل جائحة كورونا: "لكننا تمكنا من تفادي حدوث هزة كبيرة".
 

وأفادت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بأن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في ديسمبر الماضي بشكل طفيف إلى 2.330 مليون شخص كما هو معتاد في هذا الموسم من العام.
 

وعاود عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مرة أخرى ولاسيما في الشركات العاملة في مجال الضيافة والتجارة، حيث وصل عدد العاملين المتأثرين بهذا الإجراء في هذين القطاعين إلى 286 ألف شخص بحلول السابع والعشرين من الشهر الماضي.
 

وأضاف هايل: «نحن نقترب من مستوى ما قبل الأزمة فيما يتعلق بالتوظيف»، مشيرًا إلى أنه أمكن الحفاظ على ملايين الوظائف عبر إجراء تقليص أوقات الدوام والمساعدات الاقتصادية رغم الجائحة، وقال إن من الضروري أن تكون هناك «استراتيجية مزدوجة لسياسة سوق العمل» في عام 2022.
 

ولفت هايل إلى ضرورة تجاوز الجائحة بطريقة مستقرة مع الاستعداد في الوقت نفسه لتحديات هيكلية مثل تلك التي يمثلها التحول التكنولوجي.

المانيا الحالة الاقتصادية متحور أوميكرون وزير العمل الألماني المساعدات الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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