محافظ سوهاج: تعيين 6425 شابًا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2021

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن أن عام 2021م شهد تعيين مديرية القوى العاملة بسوهاج لعدد 6425 شابًا من مختلف المؤهلات، من بينهم 95 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وترشيح 1686 آخرين، منهم 95 من ذوي الهمم لفرص عمل من خلال وحدة التشغيل بالمديرية، فضلًا عن استخراج 10059 شهادة قياس مستوى المهارة وتصريح مزاولة الحرفة.

وقال الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة إن المديرية قامت، خلال العام الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة بواقع 666 منحة مولود جديد بإجمالي مليون و341 ألف جنيه، و154 منح زواج لـ154 عاملًا بمبلغ 462 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 184 ألفًا و887 جنيهًا، و155 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 310 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحة عيد الفطر.

والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف لعدد 19334 عاملًا بمبلغ 13 مليونًا و898 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 16 مليونًا و195 ألفًا و887 جنيًا لـ992 عاملًا من المسجلين، فضلًا عن صرف 779 ألفًا و146 جنيهًا رعاية صحية لعدد 7260 عاملًا مشتغلًا ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد"، عن ما تم إنجازه خلال عام 2021م الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2132 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 734 محضرًا للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 7032 منشأة، وعمل 160 حملات عادية، و137 حملة نوعية، وأسفر عن تحرير 277 محضرًا لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 9936 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير القوى العاملة أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 106 شكوى عمالية، تمت تسوية 22 منها وديًا، وإحالة 65 للمحكمة العمالية، و22 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 39 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن "التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول"، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 887 من شباب الخريجين منهم 478 ذكورًا، و409 إناثًا.



وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 1498 عقدًا للعمل بدولة الأردن.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج إلى اهتمام المديرية بالمراكز الـ7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وتم تشكيل حملات لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات بالمديرية وشمولهم بالمنح والرعاية الصحية، والاجتماعية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة، لافتًا إلى حصر وتسجيل 2510 عاملًا غير منتظم بعدد 183 مشروعًا، خلال العام الماضي 2021م، وبالنسبة للتشغيل فقد تم تعيين عدد 1810 من الشباب والفتيات بمراكز "حياة كريمة"، كما تم تدريب وتخريج 99 شابًا وفتاة على مهن مختلفة بمراكز التدريب الثابتة.