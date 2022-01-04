ضبط متهم بسرقة 130 هاتف محمول في طنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة نحو 130 هاتفا محمولا من داخل بعض فروع الاتصالات الشهيرة بطنطا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى عدد من البلاغات بقيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل فروع شهيرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بقسم أول طنطا، وتم مراجعة وتفريغ الكاميرات بمحال الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ الكاميرات، وأرشد عن كل المحلات التي اشترت منه هذه الهواتف، والتي بلغت نحو 130 هاتفا محمولا، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.