«مياه الإسكندرية» تنتهي من إعادة تأهيل نموذج محطة تجريبي ب«المنشية 2»

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالأسكندرية نموذج محطة المياه التجريبية Water Treatment Pilot Plant، داخل محطة مياه المنشية (٢)، بعد الانتهاء من إعادة التأهيل و رفع الكفاءة ودخولها الخدمة، موضحا أن المحطة التجريبية تعد من أهم أصول الشركة، ونتيجة مجهودات كبيرة لفريق البحوث والتطوير بالشركة.

وقال إن شركة مياه الإسكندرية تسعى دوماً لمواكبة التطورات في مجال تنقية مياه الشرب عن طريق تطبيق التكنولوچيا الحديثة، وإجراء التجارب العملية والبحوث التطبيقية داخل المحطة التجريبية للحفاظ على ريادة الشركة في مجال البحث والتطوير لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه الشركة من تغير نوعية وكميات المياه الخام المغذية لمحطتنا.

وأشار إلى أن أحد المجالات البحثية الجارى تطبيقها فى المحطة هي الاستفادة من مياه غسيل المرشحات وتقليل الفاقد.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية الشكر للإدارة العامة للبحوث والتطوير تقديراً للجهد المبذول في عملية إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطة التجريبية، برئاسة الدكتورة ميسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير، والمهندس رمضان محمد مدير إدارة بحوث المياه وفريق عمل الإدارة.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، هى الوحيدة التى تمتلك محطة تجريبية بكامل مراحل ووحدات تنقية مياه الشرب، والتى تتيح إجراء البحوث النظرية ودراسة جدوى تطبيقها، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بمجالات البحوث العلمية والتطبيقية.

كان محافظ الاسكندرية قد افتتح محطة المنشية بعد تطويرها لتعمل بطاقة 380 ألف م3/ يوم بتكلفة نحو 50 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تخدم المحطة 800 ألف نسمة بمناطق أبيس 1، 2، 7، 8، ومناطق القبارى والعجمي وحتى ك21 ساحلي.

يشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية تعد الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى حصلت جميع محطاتها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.