الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين ويوجه بتنظيم سير العمل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على  تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

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رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين 

رافق رئيس المدينة خلال جولته مدير المجمع ومدير إدارة خدمة المواطنين ومسؤولي الإدارات المعنية، حيث تفقد رئيس المدينة منافذ تأدية خدمة المواطنين من خلال عدد ١٤ شباك منها ٣ شبابيك خزنة.

واستمع شعبان إلى طلبات عدد من المواطنين، مع التوجيه لتخصيص شباك خاص بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

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رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين 

وأكد رئيس المدينة استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، والعمل على توفير كافة الخدمات وتخفيف العبء عنهم، ومد يد العون لغير القادرين والأولى بالرعاية والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم العيش حياة كريمة.

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رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين 

ووجه رئيس مدينة سفاجا إدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم وبحث جميع الشكاوى والطلبات المقدمة لصرف مساعدات مع التأكد من أحقيته لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

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رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين 

وكما تفقد رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، استعدادات الوحدة المحلية لموجة الطقس السيئ، حيث تم تجهيز المعدات وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الطقس، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الأمطار  المحتملة، ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال تجهيز مصافي الأمطار بالشوارع الحيوية المدينة للحد من آثار الأمطار.

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رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين 

وأضاف شعبان أنه تم تجهيز عربات شفط المياه للتعامل الفورى مع سقوط الأمطار، كما تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي ويتم العمل بصفة مستمرة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أخطار موسم الشتاء والأمطار الغزيرة.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
رئيس مدينة سفاجا يتفقد مركز خدمة المواطنين
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وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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