«الشورى البحرينى» يُثمن دور السعودية المحورى إقليميًا ودوليًا

ثمن رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، الدور المحوري والمساهمات المتعددة التي تقوم بها السعودية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بلاده والمملكة.

وذكرت كالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء الصالح، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية للبحرين، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون البرلماني.

وأشاد الصالح، خلال اللقاء، بما تحقق من خلال التنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى في البلدين، لاسيما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والتوافق المتميز بينهما في الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا والموضوعات التي تُناقش في المؤتمرات البرلمانية، لافتًا النظر إلى أن التعاون التشريعي بين الجانبين يشكل أحد الجوانب المهمة في تدعيم أوجه التعاون.

وجدد تأكيده على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية، وتأييدها في جميع الخطوات التي تتخذها لتعزيز أمنها واستقرارها، مضيفًا: "أن أمن المملكة هو أمن وازدهار للمنطقة والعالم".

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن البلدين تمضيان بإرادة ثابتة، وعزيمة قوية نحو حصد منجزات تنموية شاملة في شتى المجالات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرخاء والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.