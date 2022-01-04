الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة نقطة شرطة بقرية بني رافع بمنفلوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1003 أمتار لإقامة نقطة شرطة عليها بقرية بني رافع بمركز منفلوط لخدمة الأهالي. 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030م.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية لقرية بني رافع مركز منفلوط من إدارة أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1003.20 متر ضمن القطعة 13 بحوض داير الناحية نمرة 22 زمام قرية بني رافع لإقامة نقطة شرطة عليها بمقابل انتفاع وفقًا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وأن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة على أن يقوم جهاز أملاك الدولة بالمحافظة باستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذا يأتي في إطار تنمية القري والمراكز المحرومة وتفوير كافة سبل الخدمات الممكنة وتخصيص الأراضي لإنشاء كافة الخدمات العالقة وتوفير كافة سبل الدعم للقري والمواطنين وخاصة في إطار مشروعات النفع العام لاستكمال باقي المشروعات الخدمية الممكنة. 

الدوري محافظة اسيوط محافظ أسيوط مشروعات أراضي اللجنة العليا السياسية مشروع رؤية مصر 2030 منظمة الأرض التنمية المحلية

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