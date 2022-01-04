الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة صناديق الإشارة المنظمة للقطارات بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة صناديق توزيع الإشارة المنظمة لحركة القطارات بطوخ .

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وتم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة،وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كلا من «أحمد أ م» 19 سنة، عاطل، و«إسلام ع م» 16 سنة عاطل، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة «مفتاح إنجليزي، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كارو»، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طوخ التحقيقات حبس القليوبية توزيع الإشارة المنظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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