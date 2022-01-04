إصابة 14 شرطيا خلال احتجاجات ضد إجراءات كورونا فى ألمانيا

تعرضت الشرطة لهجوم خلال مظاهرات ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا في بلدة ليختنشتاين الألمانية بولاية

سكسونيا . وذكرت الشرطة أن 14 من عناصرها أصيبوا.



وذكرت إدارة الشرطة "أن شخصا حاول أخذ سلاح الخدمة من شرطي وتعرض شرطي آخر للعض من قبل أحد المشاركين في التجمع" واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل خلال الاشتباكات.



ووجهت اتهامات إلى 40 مشاركا عنيفا بإلحاق أذى جسدي خطير والاعتداء على أفراد أجهزة إنفاذ القانون.



وخرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع في احتجاجات غير قانونية في جميع أنحاء ولاية سكسونيا بشرقي ألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.