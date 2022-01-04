عضو بالكونجرس يستقيل ليتولى رئاسة شركة ترامب للتواصل الاجتماعى

قدم عضو الكونجرس الأمريكي ديفين نونيس استقالته رسميا هذا الأسبوع، مما مهد الطريق أمامه لتولي منصب

الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب.



وفي رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال نونيس إن استقالته من عضوية الكونجرس تدخل حيز التنفيذ ، وفقا لنسخة من المراسلات حصلت عليها صحيفة "لوس أنجليس تايمز". وتلقى مكتب بيلوسي

الرسالة يوم الاثنين.



وكتب نونيس وهو جمهوري من تولاري: "لقد كان شرف حياتي أن أمثل شعب (منطقة) سان هواكين فالي في كاليفورنيا على مدى السنوات الـ 19 الماضية".



ويتولى نونيس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي من المتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة تحت اسم "تروث سوشيال"، التي جاءت في رد من جانب ترامب على إجراءات تويتر وفيسبوك ضده.



وكانت شركات التواصل الاجتماعي قد حظرت الرئيس السابق من استخدام منصاتها العام الماضي لدوره المزعوم في التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي ومحاولات إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

و علي صعيد آخر ، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "دعمه المطلق" لإعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيسا لوزراء الحكومة الهنجارية، واصفا إياه بـ"القائد العظيم الذي يحظى باحترام الجميع".

وقال ترامب، في بيان له إن أوربان "يحب بلده من صميم قلبه ويسعى لتوفير الأمن لشعبه"، داعيا إلى إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل والتي يتوقع أن تشهد منافسة حادة غير مسبوقة منذ 15 عاما.

وشدد على أن أوربان حمى هنغاريا بشكل "رائع"، وكبح الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل، معربا عن "دعمه الكامل" له.

ووصف أوربان بأنه "قائد عظيم يحظى باحترام الجميع".

وسارع المعسكر الديموقراطي في الولايات المتّحدة إلى انتقاد ترامب على هذا الدعم.

وقال بن رودس، المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما في تغريدة على تويتر إن "كل ما يفعله ترامب هو أنه يقول بصوت عال ما قبله الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة: إنه يفضل الاستبداد على الديمقراطية الليبرالية".

وكان أوربان أعرب عن أسفه لفقدان "الدعم الدولي الكبير" عندما رحل ترامب عن البيت الأبيض.