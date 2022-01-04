مقتل طفلين جراء عاصفة ثلجية عنيفة بالولايات المتحدة

ضربت عاصفة ثلجية شتوية عنيفة أنحاء عديدة في شرق الولايات المتحدة بما ترك أثره على أكثر من 20 مليون شخص.

وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شعر سكان ولايات في أنحاء مختلفة من البلاد باضطرابات تتعلق بالطقس السيء، وألغت العديد من المدارس يومها الدراسي اليوم كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص من جراء انقطاعات التيار الكهربائي، فيما قتل طفلان بسبب سقوط أشجار على بعض المنازل.

وبلغ ارتفاع الثلوج ما بين 4 و 8 بوصات في أنحاء مختلفة من البلاد.

ومن المتوقع أن تضرب عواصف شديدة أخرى وأمطار غزيرة مناطق أخرى على الساحل الغربي إضافة إلى الشمال الغربي على المحيط الهادئ.

وعلى صعيد آخر ، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تحتفظ بترسانتها النووية لضمان الاستقرار العالمي، لا من أجل القتال والفوز بالحروب.

وقال: "نحن لا نحتفظ بالأسلحة النووية من أجل القتال والفوز بالحروب.. نحن نمتلكها للحفاظ على السلام والاستقرار في عالم قد يحاول فيه الآخرون استخدام القوة أو على الأقل التهديد باستخدامها، وخاصة التهديد بشن ضربة نووية، من أجل تقويض أمن وسيادة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، لافتا إلى أن البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس النووية يتماشى مع سياسة بلاده.

و ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية قد تنشر هذا الشهر عقيدة نووية محدثة للبلاد، وأن البيت الأبيض يدرس الشروط التي بموجبها يمكن للولايات المتحدة أن تلزم نفسها بألا تبادر لاستخدام الأسلحة النووية، وإمكانية الإعلان عن أن الغرض الوحيد من الترسانة النووية الأمريكية هو "احتواء الصراع النووي"، بدلا من استخدامه للرد على عمل عسكري تقليدي أو هجوم إلكتروني.