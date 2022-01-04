إصابة الرئيس الموريتانى بكورونا

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة - في بيان مقتضب اليوم - إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة.



وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، في شهر أبريل الماضي.



وتجتاح موريتانيا، موجة جديدة، من فيروس كورونا المستجد، فقد تضاعفت الإصابات بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، وسبق أن أعلن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.



وسجلت موريتانيا مساء الاثنين 490 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ظهور الوباء، ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 42 ألفا و672 حالة، بينها 39 ألفا و326 حالة تعافي و872 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.