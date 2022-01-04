القبض على قاتل طفل «حنا حبيب» مقتولاً بمسكن تحت الإنشاء فى الفيوم

عُثر على جُثة الطفل مُلقاة في مسكن تحت الإنشاء ضمن مباني مساكن الخريجين بالقرية المجاورة لقريته لكن سرعان ما تم القبض على المتهم الذي أكد أن شهوته الجنسية كانت المقصد وراء اختطاف سالم وقتله في الفيوم.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الشواشنة يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية حنا حبيب التابعة لمركز يوسف الصديق، يفيد العثور على جثة الطفل سالم أبو العلا ١٢ عام ملقاة في مبنى تحت الإنشاء بمساكن الخريجين.

على الفور أصدر تعليماته للواء ياسر صلاح مدير المباحث الجنائية بالفيوم والعميد مصطفي حسن رئيس فرع البحث بغرب الفيوم بسرعه القبض عليه وتقديمه للعدالة.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد بدران مفتش مباحث مركز الشواشنة والمقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز الشواشنة ومعاونيه ورئيس فرع البحث الجنائي ومدير المباحث الجنائية بالفيوم بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالفيوم وتم إعداد كمين للمتهم وتم ضبطه بعد عمل التحريات اللازمة ويدعي هشام ممدوح عبد الحليم ١٥ سنة سائق توكتك مقيم حنا حبيب وبعد القبض عليه انهار واعترف تفصيليا بالواقعة وأنه استدرج المجني عليه للتعدي الجنسي عليه ولما المجني عليه قاومه قام بضربه ببلكه فقتله.

لكن لما كان صاحب التوك توك أحد المقربين لهم وهو من أبلغ أهله بمكان عثوره على الجثة أثناء قضاءه حاجته جعلت المباحث الجنائية اليقظه في شكهم فيه وبالفعل بعد تضيق الخناق عليه والتأكد من تحريات المباحث الجنائية أكدوا أنه من قام بعملية القتل الذي كان بصحبته قبل اختفائه.

بعد عمل المحضر وعرض الأمر علي النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد رئيس النيابة والمستشار حسين الكومي وكيل النيابه تم حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيق وتصريح بدفن الجثة ومتابعة التحقيقات.