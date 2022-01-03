حجز صاحب مخبز استولى على بطاقات تموين بالزاوية

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم، بحجز صاحب مخبز 24 ساعة على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث، بتهمة تجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين الاستيلاء علي الحصص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى "كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على 10 بطاقات تموينية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.