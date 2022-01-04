أبل تصبح أول شركة فى العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

أصبحت شركة أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار،

وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا في الوقت الذي تستكشف في أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراض.



وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد.



ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك.



واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

يذكر أنه قد أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، الثلاثاء، عن إغلاق متاجرها في نيويورك جزئيًا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن آبل أغلقت متاجرها في مدينة نيويورك أمام حركة المرور الداخلية بسبب ارتفاع حاد في حالات "كوفيد-19".



أما الزبائن الذين يطلبون على الإنترنت ليسوا مقيدين من التقاط المنتجات خارج مواقع البيع بالتجزئة.

وتؤثر تلك الحركة على مواقع الشركة في مانهاتن، بروكلين، برونكس وجزيرة ستاتن، بينما تعد عملية إغلاق غير كامل للمتاجر، على عكس ما فعلته الشركة في الماضي لإبطاء انتشار الفيروس.

فيما أوضحت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نسبة الإصابة بمتحور «أوميكرون» مثلت 58.6 بالمئة من متحورات كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر.

وتم الكشف عن متحور «أوميكرون» واسع الانتشار لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج في نوفمبر، بينما اكتشفت الولايات المتحدة أول إصابة بالمتحور في الأول من ديسمبر لشخص تلقى تطعيمه بالكامل بعد سفره إلى جنوب أفريقيا.