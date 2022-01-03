الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 22 وفاة و1677 إصابة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و198 ألف حالة.
 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131702 حالة وفاة.
 

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و42 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.
 

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا خلال فترات سابقة، وتشهد البلاد حاليًا تراجعًا لافتًا في الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، عن تسجيل 41 حالة وفاة و1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و196 ألف حالة.


وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131680 حالة وفاة.

وأعلنت إيران أنها تدرس شراء عقار كورونا من شركة "فايزر" الأمريكية، في حال أثبت فعاليته في العلاج من الفيروس.

وقال مسئول اللجنة العلمية للمجلس الوطني لمكافحة كورونا حميد رضا جماعاتي على هامش الاجتماع الـ48 للجنة: "ننتظر انتشار نتيجة البحوث العلمية بشأن دواء كورونا الأمريكي لتقديم طلب بشرائه من شركة "فايزر" في حال ثبتت فاعليته".

وأضاف: "بعض الشركات الإيرانية تعمل على تطوير عقار "مولنوبيرافير" الذي يعتبر الدواء الوحيد المضاد لفيروس كورونا".

وتابع: نوصي بتطعيم كبار السن بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس بعد تلقيهم الجرعة الثانية".

الوفيات الجديدة إصابات كورونا الجمهورية الإسلامية وزارة الصحة الايرانية إيران

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