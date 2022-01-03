الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة محاسب من الشرع فى قتل زوجته بالقليوبية بعد التصالح بينهما

محكمة
محكمة

برأت اليوم الإثنين محكمة جنايات بنها "ت ص ع" محاسب في بنك من الشروع في قتل زوجته "أ ع ا"، طبيبة، وانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح بعد أن أقرت به الزوجة، وأكدت على سبق إقرارها بالتصالح في النيابة العامة.

وأعادت المحكمة، تكييف الجريمة وأصبغت عليها القيد والوصف الصحيحين باعتبارها جنحة ضرب باستخدام أداة وفقًا للمادة 242 فقرة 1 و3، وانصرف الزوجان مع طفلتهما، حفاظا من المحكمة على الروابط الأسرية، بعد أن تبين لها صدق رواية الزوجة، كما أخذت تعهدا على المتهم بحل المشاكل الزوجية بشكل سلمى.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم، حضور الزوجة "المجنى عليها" بحضور طفلتها، وبكت أمام هيئة المحكمة، وأكدت أن العلاقة الزوجية قائمة حتى الأن وحدث تصالح وتراضى فيما بينهما، وأنها تحب زوجها، وأوضحت أنها هى من كانت تمسك السكين بيدها بغرض الدفاع "التهويش" لردع زوجها وحين أمسك يدها لسحب السكين منها حدث حرج غائر أسفل رقبتها، وإن لم يكن قاصدا قتلها.

كانت الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما نشبت مشاجرة زوجية بين محاسب بأحد البنوك وزوجته الطبيبة، بسبب بعض الخلافات الأسرية، بعد زواج دام 5 سنوات ووجود طفلة لديها 4 سنوات، وعلى إثر المشاجر بينهما قام بالتعدي على زوجته بالضرب، فاستلت سكينا خاصا بالفاكهة بمحل سكنهما بغرض "التهويش" للدفاع عن نفسها، وحينما قام زوجها بسحب السكين من يديها حدث جرح غائر لها أسفل الرقبة.

وحينما سقطت الزوجة قام الزوج بنقلها للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، ووجهت الزوجة تهمة الشروع في قتلها من قبل الزوج، وتولت النيابة التحقيق.

حل المشاكل قتل زوجته المشاكل الزوجية العلاقة الزوجية شروع في قتل الشروع في قتل مجني عليه محكمة جنايات

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