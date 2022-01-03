الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غدر الصحاب».. ضبط  شاب سرق سيارة صديقه وساومه عليها بالسلام

ضبط
ضبط

ألقى ضباط مباحث القاهرة ، اليوم الإثنين، القبض على شاب  لقيامه بسرقة سيارة صديقه ومساومة مالكها، نظير إعادتها مقابل مبلغ مالى بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

و تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بأنه حال تواجده بمسكن شقيقته الكائن بدائرة القسم، اكتشف سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أمام العقار سكن شقيقته، وفـى وقـتٍ لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

شاب سرقة سيارة صديقه سيارة سرقة مساومة مالكها

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