محافظ مطروح يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة على مدار الـ24 ساعة لإزالة الآثار الناتجة عن الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية وسحب تراكمات المياه بالشوارع، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين وعلى الطريق الدولى الساحلي، ومتابعة ورصد أي شكاوى أو بلاغات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومراكز المدن والمديريات المعنية.

جانب من الحدث

وعمل مركز ومدينة مرسى مطروح، على سحب تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي وشوارع المدينة ومقابر منطقة المغاربة، وكذلك التعامل مع سيل المياه بمنطقة وادى الرمل وبمنطقة سيدي حنيش، شرق مدينة مرسى مطروح.

جانب من الحدث

كما استمرت جهود مدينة الحمام على مدار الساعة بمدخل المدينة وشارع الملاحة وعلى طول الطريق الدولى الساحلى مع سقوط الأمطار طوال يوم الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

جانب من الحدث

ووجه محافظ مطروح، بتكثيف الجهود بين مجالس المدن وفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والحماية المدنية وكافة الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من شفط مياه الأمطار المتجمعة بكافة المناطق بالمحافظة والتيسير على المواطنين.

جانب من الحدث

وأكد محافظ مطروح استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية في الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.