الإثنين 03 يناير 2022
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فن

مصادر لـ «الدستور»: «الكينج» يحضر لمفاجأت

منير
منير

بدأ الكينج محمد منير، خلال الأيام الماضية، اختيار كلمات أغنياته الجديدة من بين عدد كبير من الأغنيات التي كانت قد أعجبته خلال الفترة الماضية للعودة بها لجمهوره من جديد من خلال أغنيات يبدأ تسجيلها خلال أيام قليلة.

وعلم الدستور من مصدر من طاقم عمله، أن الكينج قرر تسجيل عدد من الأغنيات السينجل الجديدة التي يطرحها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل على غرار ألبومه السابق من خلال أغنية كل فترة أو كل شهر، وركز الكينج على اختياراته الحالية بالبعد عن الأغاني التراجيدية والعودة للجمهور بالأغاني المبهجة التي تعتمد على نشر السعادة.

ويضع اللمسات الأخيرة على دويتو غنائي جديد مع الكابو حميد الشاعري في أغنية من ألحان فارس فهمي، وكلمات رضا المصري، وتوزيع نديم الشاعري، بعنوان "مين يستاهلك"، وهو الديو الثاني الذي يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذي تم تقديمه عام 1986 لإطلاقها خلال الفترة القادمة بعد اختيار الكلمات والألحان، كما رفض الكينج مؤخرا عروضا تمثيلية بعد مسلسله المغني الذي قدمه قبل عدة سنوات وقرر التركيز في الغناء فقط.

وكان الظهور الأخير للمطرب محمد منير، كان قبل أسبوع من خلال أولى حفلاته بمنطقة التجمع ضمن احتفالات أعياد الكريسماس بحضور كامل العدد يضم العديد من الشخصيات العامة والفنانين ومنهم أكرم حسني وغيره من النجوم حيث غنى مجموعة كبيرة من أغنياته ووعدهم بالاستمرار في تقديم الأغنيات وأن الحفل مجرد بداية نشاط له خلال الفترة القادمة.

وكانت تذاكر الحفل الأخير بيعت قبل الحفل بأيام بشكل كامل بعد الإقبال الكبير عليها من قبل جمهوره رغم وضع عدة شروط للالتزام بها من قبل الجمهور منها الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الجهة المنظمة للحفل وعدم السماح لمن هم دون السابعة عشرة من عمرهم من دخول الحفل الساهر.

محمد منير الكينج محمد منير الأغنيات الكينج السينجل دويتو دويتو غنائي

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