الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2.7 مليار جنيه في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٧ ألف و ١٧٣ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك "، بتكلفة  ٢ مليار و ٧٢٩ مليون و ٦٥٦ ألف جنيه ، لتوفر ٥١ ألف و٥٢٤ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوى  مدير "مشروعك " بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجاره سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع اعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا  في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٤٨٣مشروع  بقيمة ٢٩٠ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه  في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي  ٧٧٥ مشروع  بقيمة ٢٩٥مليون و ٥٢٩ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٩٨ مشروع بقيمة ٣٢٨مليون و ٨٠٠ألف  جنيه و ٤١٩ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، لافتاً إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المواطنين الشرقية المركز الأول محافظ الشرقية مشروع تنفيذي مستلزمات مبادرة مشروعك

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