المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

طالبت أكثر من مئة منظمة أهلية فلسطينية اليوم الاثنين، بإجراء انتخابات موحدة للهيئات المحلية (البلديات) تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكدت المنظمات في عريضة مشتركة، على ضرورة استكمال إجراء الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية، وتذليل كافة الأطراف السياسية، بما فيها حركتي فتح وحماس، أية عقبات سواء إدارية أو قانونية لإتمام العملية الانتخابية في قطاع غزة.

وشددت على أن "التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيُعيد الأمل من جديد لقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني على طريق استكمالها بإجرائها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة، وفق رؤية توافقية وديمقراطية وبما يضمن الشراكة في بنية النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات التمثيلية المختلفة".

وأبرزت المنظمات الأهلية أن الانتخابات للهيئات المحلية والبلديات ذات طبيعة خدماتية وتنموية تشكل حقا واستحقاقا دستوريا ، مشيرة إلى أن قانون انتخابات السلطات المحلية ينص على إجرائها مرة كل أربع سنوات كما تشكل حقا ديمقراطيا.

ومساء أمس، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس المقبل.

وقالت اللجنة ، في بيان صحفي إنها تلقت أمس رسالة من حركة "حماس" حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وبحسب اللجنة "تضمنت رسالة حماس بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر".

وأضافت أن رسالة حماس تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت لجنة الانتخابات أن رئيسها حنا ناصر وجه رسالة جوابية إلى حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب "سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها".

وذكر ناصر أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف حماس "يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جدا حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن".

وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية فيما تم تأجيلها في قطاع غزة بسبب موقف حماس الرافض.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما لم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.