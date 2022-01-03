الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة.. رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

رفع سيارة
رفع سيارة

رفعت أوناش المرور 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، لإعادة المظهر الحضاري ‘إلى الشوارع والميادين. 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، و أسفرت الحملات عن تحرير 2852 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

من ناحية أخرى، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

أوناش المرور دراجة نارية متهالكة الشوراع رفع 42 سيارة حملات مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

موعد ومكان تشييع جثمان إبراهيم حجازى إلى مثواه الأخير

هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» يتصدر الترند.. ورسالة مؤثرة من الضحية قبل وفاتها

استقرار الدولار مقابل الجنيه فى تعاملات اليوم الإثنين

صعود مؤشرات البورصة بمستهل ثانى تعاملات 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 3-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

بعد المصادقة على اعتبار وحدة الإرهاب: ما هي مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟

مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى البلدة القديمة بالقدس

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس