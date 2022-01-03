الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عربية النواب تدين مواصلة الحوثى هجماتها الإرهابية تجاه السعودية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة مواصلة ميليشا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية، واعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وطلب "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله سرعة التحرك لوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مؤكداً أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن فى إحباط العمليات الإرهابية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى الارهابية ضد دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة، متهماً المجتمع الدولى بالتخاذل فى مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب ميليشا الحوثي المملكة العربية السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن اليمن

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