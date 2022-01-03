الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاولوا غسل 218 مليون جنيه.. قرار من النيابة بشأن 6 عصابات مخدرات

ضبط عصابة
ضبط عصابة

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس 6 تشكيلات عصابية؛ لاتهامهم بغسل 218 مليون جنيه من تجارة المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 218 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حبس تشكيلات عصابية غسل 218 مليون جنيه تجارة المخدرات المباحث الجنائية

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وائل لطفي

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