الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد البحوث الفلكية يزور موقع الانبعاثات الغازية بالوادى الجديد

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يزور المحافظة لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث، وعدد من التنفيذيين والمختصين.

واستعرض "الزملوط"، خلال اللقاء، نتائج الدراسات والعينات التي تم أخذها من موقع الظاهرة، موجهًاَ بتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، كما بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفي وآليات استدامته والتنسيق في مجال الاكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحيًا.

وعقب اللقاء، شهد محافظ الوادي الجديد توقيع اتفاقية بين جامعة الوادي الجديد والمعهد لإنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات البحثية والعملية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد عقد اجتماعًا تحضيريًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات المتخذة في دراسة موقع ظاهرة الإنبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، و ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعدد من الأساتذة المختصين بجامعات الوادي الجديد والمنصورة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، والاستعانة بأحدث الأجهزة العلمية للكشف عن أسباب الظاهرة واستغلال نتائج الدراسات في الخطط التنموية والأغراض البحثية.

وشهدت قرية الهنداو بمركز الداخلة ظاهرة خروج ألسنة النيران واللهب من باطن الأرض ونشاطًا ملحوظًا مع ظهورها في مناطق متفرقة، تمثلت في خروج نيران حمراء اللون وزرقاء ودخان كثيف من باطن الأرض.

 

FB_IMG_1641160353909
FB_IMG_1641160353909
FB_IMG_1641160358387
FB_IMG_1641160358387
FB_IMG_1641160344881
FB_IMG_1641160344881
FB_IMG_1641160347679
FB_IMG_1641160347679
استقبل محافظ الوادي الجديد وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو رئيس جامعة الوادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

أنباء عن استهداف قاعدة زليكان التركية شمالى العراق بأكثر من 10 صواريخ

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

«تابعه الجميع».. رد فعل كييف على كلمة بوتين بمناسبة العام الجديد

تامر حسنى يرد على تصريحات على الحجار لـ محمد الباز: «شرف لى ألحن ليك»

الشرطة الهولندية تفرق مظاهرة محظورة ضد سياسات الحكومة لمواجهة كورونا

دراسة أمريكية: الثوم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل