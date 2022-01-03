وفد البحوث الفلكية يزور موقع الانبعاثات الغازية بالوادى الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يزور المحافظة لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث، وعدد من التنفيذيين والمختصين.

واستعرض "الزملوط"، خلال اللقاء، نتائج الدراسات والعينات التي تم أخذها من موقع الظاهرة، موجهًاَ بتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، كما بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفي وآليات استدامته والتنسيق في مجال الاكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحيًا.

وعقب اللقاء، شهد محافظ الوادي الجديد توقيع اتفاقية بين جامعة الوادي الجديد والمعهد لإنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات البحثية والعملية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد عقد اجتماعًا تحضيريًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات المتخذة في دراسة موقع ظاهرة الإنبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، و ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعدد من الأساتذة المختصين بجامعات الوادي الجديد والمنصورة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، والاستعانة بأحدث الأجهزة العلمية للكشف عن أسباب الظاهرة واستغلال نتائج الدراسات في الخطط التنموية والأغراض البحثية.

وشهدت قرية الهنداو بمركز الداخلة ظاهرة خروج ألسنة النيران واللهب من باطن الأرض ونشاطًا ملحوظًا مع ظهورها في مناطق متفرقة، تمثلت في خروج نيران حمراء اللون وزرقاء ودخان كثيف من باطن الأرض.