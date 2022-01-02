طلبت الخلع بعد بتر ذراع زوجها.. جيهان: «مش قادرة أصرف عليه وعلى العيال»

أقامت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري، دعوى قضائية تحمل رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠٢١ ضد زوجها وطالبت فيها بخلعه مبررة طلبها بتوقفه عن العمل بعد بتر ذراعه فى محل عمله.

وقالت “جيهان.ح” فى دعواها إنه بعد مرور 7 سنوات على الزواج، اعتاد خلالها على التكاسل عن العمل حتى فاض بها الكيل.

وتابعت: منذ زواجنا وهو يعتمد على معاش والدته فكنت بالنسبة لهم مثل الخادمة أعمل فى المنزل مقابل الطعام، ومن معاملة حماتى السيئة لى قررت الخروج للعمل، وبالفعل تمكنت من العمل فى محل ملابس لأتمكن من الإنفاق على نفسي وعلى أطفالي.

وأكملت: زادت بيننا الخلافات حتى تدخل الأقارب وأقنعوه بضرورة العمل للإنفاق على أسرته، وبالفعل تمكن من العمل فى إحدى المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وأضافت أنه استمر في العمل لمدة 3 أشهر قبل أن يتعرض لحادث سيارة ليفقد بسببها ذراعه، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار عام ونصف، رفض خلالها العودة للعمل أو البحث عن عمل آخر ويتهمنى طوال الوقت بأننى السبب فيما الحادث الذي فقد فيه ذراعه.

وفي النهاية، أصبحت جيهان غير قادرة على الإنفاق عليه وعلى المنزل وقالت:"مش قادرة أصرف عليه وعلى العيال"، لذلك قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لخلعه.