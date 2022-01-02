الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكلف رؤساء المجالس المحلية بمتابعة أعمال النظافة بقرى المنيا

رفع الآثار السلبية
رفع الآثار السلبية للأمطار بشوارع قري المنيا

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في إطار تشديدات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الحملات للتخلص من نواتج سقوط الأمطار ورد الشيئي لأصله، كلف رؤساء المجالس المحلية بمتابعة أعمال النظافة والإنارة بقرى المنيا استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعلن حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، استمرار التخلص من نواتج سقوط الأمطار تم مسح الشارع العمومي لقرية مهدية والتخلص من الطبقة الطينية لتسهيل حركة السير المواطن.

وأوضح عصام معبد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار أعمال النظافة ورفع 20 طن مخلفات وتراكمات من طريق مصر أسوان الزراعي وقرية ماقوسة وصيانة أعمدة الكهرباء بقرية طهنشا بعد إخطار بوجود أعمدة كهرباء متضررة من آثار سقوط الأمطار. 

وأشار إلى أن الوحدة المحلية تهيب بأهالي القرية بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء فترة سقوط الأمطار وتم إصلاح العامدة التي بها ماس كهربائي أو عطل بالقرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولمنع حدوث حوادث الكهرباء.

أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
أعمال النظافة بقرى المنيا
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المنيا استمرار أعمال رفع تجمعات الأمطار رد الشيء لأصله رفع 20 طن مخلفات بقري المنيا الدكتور محمد حلمي

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