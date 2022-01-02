«بريئة يا ماما».. القصة الكاملة لهاشتاج «حق بسنت لازم يرجع»

تصدر هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» منصّات التواصل الاجتماعي لفتاة كفر الزيات التى انتحرت بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور لها ونشرها على فيسبوك.

وحسبما كشف أهالي كفر الزيات فى منشوراتهم على فيسبوك أن: «بنت كفر الزيات انتحرت دلوقتي عشان تضرب قلم على وجه كل مجرم دمرها وكل حد مصدقهاش.. بسنت خالد فيه مجرم حاول يبتزها مقابل انه يقضي معاها موعد غرامي وركب صور مخلّة لها على جسم بنات وبدأ يبتزها ويضغط عليها ويوزع صورها على أهل القرية لحد ما دمرها نفسيًا وانتحرت».

وتداول أهالى كفر الزيات رسالة للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: «ماما ياريت تفهميني انا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد».

وطالب أهالى الغربية في الهاشتاج العمل على تتبع مصدر الصور المفبركة التى نُشرت للفتاة والقبض على صاحبها ومعاقبته بل والقصاص منه لأنه قام بتشويه سمعة فتاة بريئة وقادها للإنتحار".

وكتبت والدتها عبر فيسبوك:« ربنا يرحمك يا حبيبتى ويصبرنا على فراقك.. إنتى كنتى حبيبتى وسندى ودنيتى وكل حاجة حلوة ليا.. ربنا يصبرنا على فراقك يا بسنت وينتقم من اللى عمل كده».

وتفاعل العديد من سكان كفر الزيات مع هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» مطالبين باتخاذ الإجراءات لجلب حق هذه الفتاة فى أسرع وقت.