النيابة تستدعى شهود العيان في واقعة قتل طالب لصديقه فى دارالسلام

قررت اليوم النيابة في دارالسلام بجنوب القاهرة، استدعاء شهود العيان في واقعة قيام طالب بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض وتمزيق جسده وقتله، داخل محل بلاي ستيشن، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، وطالبت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وشهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعة، عندما غرز شاب آلة حادة في جسد صديقه للخلاف على اللعب داخل محل بلاي ستيشن، حيث ألقي ضباط مباحث القاهرة القبض عليه شاب لقيامه بالتعدي على صديقه بحوزته السلاح الأبيض، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها طالب- مقيم بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته، والتي أودت بحياته وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.