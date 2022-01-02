الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سماء إبراهيم تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالتها الصحية

سماء إبراهيم
سماء إبراهيم

أثارت الفنانة سماء إبراهيم، قلق جمهورها بعد تداول منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت سماء: "لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعوا لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي، ما أمر به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه، أسألكم الدعاء". 

وقالت سماء إبراهيم لـ"الدستور"، إنها تمر بوعكة صحية وتطلب الدعاء من الجميع "أنا تعبانة شوية، ادعولي". 

كانت الفنانة سماء إبراهيم قد عبرت للدستور، عن سعادتها بعرض مسلسل "موضوع عائلي" عبر منصة "شاهد" وأكدت أن ما جذبها للعمل هو جودة الورق فهو مكتوب بحرفية شديدة، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في التعاون مع المخرج أحمد الجندي منذ فترة وتحقق ذلك في مسلسل موضوع عائلي خاصة وأنه مخرج له بصماته المختلفة في عالم الدراما والسينما.

وجسدت "إبراهيم" خلال المسلسل دور "زينب" شقيقة "إبراهيم" وهى الشخصية التي يقدمها ماجد الكدواني ضمن أحداث المسلسل الذى ينتمى إلى الدراما الاجتماعية العائلية والدور الذى تقدمه إنساني إلى حد كبير وكوميدي في الوقت نفسه وقالت إنها فخورة بالوقوف أمام فنان بحجم النجم ماجد الكدواني.

وتدور أحداث "موضوع عائلي" حول "إبراهيم"، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أي أعباء عائلية. 

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسرًا إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً مفاجئًا سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددًا إلى الجو العائلي والمسئوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجددًا.

 

سماء إبراهيم موضوع عائلي ماجد الكدواني منصة شاهد ام بسنت

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وائل لطفي

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سماء إبراهيم تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالتها الصحية

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