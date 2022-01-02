الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول رد من الحكومة بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر الآثار

مدبولي
مدبولي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة، وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق متحفي شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مُشددةً على سلامة كافة منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما، حيث لم يلحق بهما  أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كافة المواقع  والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أي أضرار.


وفي سياق متصل، تعمل غرف العمليات التى تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، على متابعة المناطق الأثرية وعمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تلقيها أية بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فوري مع الأجهزة المعنية فى المحليات والمحافظات.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة «antiquities.gov.eg»، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851»، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

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