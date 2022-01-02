الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية.. رئيس أشمون يوجه برفع الطوارئ

اجتماع محليات أشمون
اجتماع محليات أشمون

عقد اليوم سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، ذلك بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة أشمون، بحضور الأستاذ علاء أبوحشيش والأستاذ حسام حسن نائبي رئيس مركز ومدينة أشمون.

واستهل سرور الاجتماع  بمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للوقوف على مدي نسب التنفيذ التي تتم بجميع المشروعات وتذليل كل المعوقات لسرعة الإنجاز، ووجه سيادته بضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كل الأجهزة والقطاعات المختلفة بمركز أشمون وتذليل كل العقبات وتقديم الدعم الكامل لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة لرفع مستوي الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، ووجه أيضًا بضرورة المتابعة الدورية لجميع مشروعات المبادرة والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومؤسسة حياة كريمة لإزالة أي معوقات تعترض التنفيذ في حينه والتعامل الفوري معها.

وخلال الاجتماع أيضًا تمت مناقشة الاستعدادات الدورية والمكثفة بأشمون ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة نوات موسم الشتاء وهطول الأمطار، حيث وجه بانتشار سيارات شفط الأمطار بالشوارع والميادين تحسبًا لحالة الطقس المتقلب، وكذا القيام بنظافة وتطهير بلاعات صرف الأمطار بصفة مستمرة استعدادًا للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث أو أزمات طارئة من أمطار وسيول والوقوف علي الجاهزية التامة لجميع المعدات لمجابهة موسم الشتاء ،كما وجه نواب رئيس المدينة والسادة رؤساء الوحدات بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ كل التدابير اللازمة وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون منعًا من حدوث أي أضرار أثناء هطول الأمطار حرصًا على سلامة المواطنين، وأكد سرور علي تواجد غرفة عمليات دائمة بديوان عام مجلس مدينة أشمون والوحدات المحلية ، لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل الأجواء الجوية الصعبة.

 كما وجه سرور بتكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية على الأسواق والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، كما وجه باستمرار حملات رفع كل الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بالشوارع والميادين.

وشدد أيضًا على سرعة إنهاء كل الموضوعات المتعلقة بملف التصالح وتذليل كل المعوقات لسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم المعيشية.

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