الحبس سنة للمتحرش بطالبة قطور

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، موظفا حضوريًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، لإدانته بالتحرش بطالبة جامعية، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بالتحرش بطالبة بمعهد الشريف للهندسة وتقيم بمركز قطور بمحافظة الغربية بالقوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل.

يذكر أن المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال موظفا، يقيم بمحافظة الجيزة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 3 نوفمبر 2021، تحرش بطالبة بمعهد الشريف للهندسة وتقيم بمركز قطور بمحافظة الغربية بالقوة، وبغير رضاها، وتبين من أوراق القضية أنه أثناء سير الطالبة، رفقة زميلتها في موقف كفر الشيخ العمومي لاستقلال سيارة، تعرض المتهم بها، فاستغاثت بالمارة وجرى القبض عليه ومحاكمته.