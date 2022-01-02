تهدئة المشاعر وتمارين لتدريب عقلك.. كيف يمكن التفكير بشكل إيجابي؟

ترك الوباء الكثير منا مرهقين من ضغوطات الحياة، ولكن اليوم أطلق Paul McKenna سلسلة بريد رئيسية بخطة من ثلاث خطوات لمساعدتك على إعادة ضبط مشاعرك، فأصبح العام مليئًا بالاضطرابات والتوتر والقلق، فالعالم لا يشعر بالصلابة كما كان من قبل.

وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني في هذا العام الجديد، ربما أكثر من أي عام آخر، نحتاج إلى تسخير مشاعر الإيجابية هذه، لأنها ما نحتاجه لمنح 2022 انطلاقة نحن في أمس الحاجة إليها.

وفي السطور التالية، نوضح المزيد من التدريبات الخاصة بالنفس والتى تعمل من خلالها على الوصول للتفكير بشكل إيجابي.

اختر نموذجا يحتذى به

غالبًا ما تكون بصيرة شخص آخر هي ما تحتاجه عندما تبحث عن رؤية إيجابية لمشاكلك، لكن ليس من الممكن دائمًا الحصول على وجهة النظر الأخرى.

فكرة في عقلك

عليك أن تفكر في عقلك على أنه جهاز كمبيوتر، آلة رائعة تعمل من خلال برمجياتها الخاصة التي تساعد في تنظيم أفكارك الواعية وكيف تتصرف وفقًا لها.

الآن، يجب أن تدرك أن القدرة على إعادة برمجة هذا الكمبيوتر لم يتم الاستعانة بمصادر خارجية لـ Covid - إنها تكمن في داخلك، هذا يعني أنه بغض النظر عن مدى شعورك بالتوتر والإحباط الذي تشعر به الآن يمكنك إيقاف البرامج السلبية التي تعمل في عقلك اللاواعي واستبدالها ببرامج تعزز الإيجابية.

تهدئة مشاعرك

العمل على تهدئة مشاعر التوتر والقلق التي يمكن أن تجعلك تشعر كما لو أن الحياة تنفد عن السيطرة، العمل على تقنيات مختلفة لتعزيز الثقة والمرونة، تعني المرونة أكثر بكثير من مجرد القدرة على مواجهة التحديات عندما تظهر تحديات الحياة.

المرونة

هي كل شيء عن القدرة على التكيف والإبداع والتفكير الواسع الحيلة. الجزء الأخير في بانوراما، كما لابد وأن تتعلم كيفية تشغيل الدافع لتحديد الاتجاه الذي تريد أن تسير فيه حياتك.

تمارين لتهدئة العقل

العقل الهادئ هو أكثر انفتاحًا على التفكير الإيجابي، التوتر في الحقيقة هو أفضل صديق للسلبية، لذا فإن التمرين الأول هو أحد أكثر الطرق فعالية التي أعرفها لتقليل التوتر والقلق على الفور.

للبدء، انتبه إلى الانزعاج الذي تشعر به وقيم قوته من واحد إلى عشرة ، حيث يكون الرقم عشرة هو الأقوى. ثم اتبع هذه الخطوات:

1) انتبه لأي ضغوط أو ذاكرة مؤلمة ترغب في إزالتها ولاحظ كيف تبدو في خيالك وكيف تشعر بالتوتر. الآن ، قيم قوتها على مقياس من واحد إلى عشرة ، حيث يكون الرقم عشرة هو الأقوى.

2) صفِ ذهنك ثم فكر في شيء لطيف.

3) اعبر ذراعيك وضع يديك فوق كتفيك وأغلق عينيك.

4) حرك يديك على جانبي ذراعيك من أعلى كتفيك إلى مرفقيك ، واستمر في القيام بحركة التمسيد لأسفل مرارًا وتكرارًا.

5) أثناء قيامك بمداعبة جانبي ذراعيك ، تخيل أنك تمشي على الشاطئ. مع كل خطوة تتخذها على الرمال ، قم بالعد بصوت مرتفع من واحد إلى 20.

6) حافظ على ثبات رأسك ، مع الاستمرار في تحريك ذراعيك ، حرك عينيك بشكل أفقي إلى اليسار واليمين عشر مرات.

7) مازلت تمسكت جانبي ذراعيك ، تخيل أنك تمشي بالخارج في حديقة جميلة ، مع كل خطوة تتخذها على العشب ، عد بصوت عالٍ من واحد إلى 20.

8) افتح عينيك وأعد فحص مشاعرك مقابل المقياس من واحد إلى عشرة. إذا كان في أسفل الميزان ، فتهانينا - لقد غيرت مشاعرك شخصيًا. إذا كنت تعتقد أن الشعور بالتوتر لم ينخفض ​​بعد بشكل كافٍ ، فقط كرر تسلسل التحفيز حتى يتم تقليله بقدر ما تريد.

استخدم هذه الطريقة في أي وقت تحتاج فيه للتخلص من المساحة غير السعيدة.