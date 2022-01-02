الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يُعاين حريق «شقة بولاق»

حريق شقة
حريق شقة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، بمنطقة بولاق الدكرور، وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، دون إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وجارِ حصر الخسائر والتلفيات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

بولاق الدكرور فحص الخسائر شقة سكنية تحريات المباحث النيابة العامة في الجيزة

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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المعمل الجنائي يُعاين حريق «شقة بولاق»

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