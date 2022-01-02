الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 تاجر مخدرات وتنفيذ 5456 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض وضبط 11 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها  كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 5456 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

القليوبية مدير أمن القليوبية حملة مكبرة المواد المخدرة الحشيش الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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