أمطار غزيرة في دمياط.. وتوجيه عاجل من المحافظ لتسيير الحركة

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

ويأتي ذبك بعدما تعرضت دمياط، فجر اليوم الأحد، لعاصفة شديدة من الأمطار، بلغت ذروتها في مدن رأس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج.

وشددت “عوض” - في بيان - على ضرورة كسح تجمعات مياه الأمطار بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية والمشاة في كافة المناطق، من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في ضوء تكليفات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف حملات إزالة تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المرور في الشوارع، ولسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لافته إلى أنه تتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة في ديوان عام المحافظة.

وتعاني محافظات مصر اختلافات في حالة الطقس بين الشبورة المائية والأمطار والسيو وعواصف ثلجية؛ بسبب تغييرات في المناخ عالميًا، حيث يواجه العالم تغيرات جذرية في المناخ ليجتمعون بشكل دئم لحل تلك الأزمة التي جاءت لتأخذ كل ما هو مهم للحياه البشرية على الأرض.