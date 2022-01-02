«مدرستنا 1» تنشر شرح «طرق حل المشكلات» من منهج رابعة ابتدائى

أعلنت قناة "مدرستنا 1" عن شرح درس "طرق حل المشكلات لدى الأسرة"، مادة "المهارات المهنية" لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

ونشرت القناة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه توجد "4" خطوات لإيجاد حل للمشاكل التي تواجهنا.

وقدمت القناة شرح الخطوات مع أمثلة توضيحية لسهولة الفهم، وكيفية الوصول إلى الحل الأفضل والاستفادة من كل خطوة فيها، وذلك من خلال الفيديو التالي، من درس "طرق حل المشكلات لدى الأسرة" مادة "المهارات المهنية".

كما طالبت الطلاب أنه في حال فاتهم أي درس، عليهم زيارة القناة على “يوتيوب” ومتابعة كل الدروس بتقنية الـHD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ووفقًا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، أعلنت مديريات التربية والتعليم جداول امتحانات نصف العام الدراسي ، لتبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

وتنطلق الامتحانات، وسط إجراءات وتشديدات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، موضحًا أن كل ما يتم تداوله شائعات واجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وقد صرح وزير التربية والتعليم باستكمال باقي منهج الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي في مادتي العلوم والرياضيات، وترحيل باقي منهج الترم الثاني للعام التالي، متابعًا: “سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام، ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني، ونتعلم منه أقصى قدر حتى نهاية العام”، مضيفًا: “سنستكمل ما تبقى من الترم الثاني بعد الإجازة الصيفية”.