إصابة 11 فى تصادم «بيجو ونصف نقل» بطريق أسيوط الغربى

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة "بيجو" وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسيوط الغربي ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود 11 مصابًا في الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

فيما أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، فتح طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي فى الاتجاهين، وذلك بعد تلاشي الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي في الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.