براتب يصل لـ3500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات التجارة وتشكيل المعادن بالقليوبية، وذلك براتب يتراوح من 2500 إلى 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، مشغل (فريزة كمبيوتر، ليزر)، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي مناسب.

كما تطلب الشركة، فني (لحام CO2، أرجون)، وعامل مساعد.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة.

وعلى من يرغب في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01060601955، والتواصل مع المدير المسئول مصطفى الشال، أو التوجه لمقر الشركة بجوار مسجد الفيومي وورشة قطب، مساكن ترسا، القليوبية.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوى العاملة، حيث توفر نشرة هذا الشهر 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى “برنامج طالبي العمل”، على أن تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتقوم الوزارة بنشر تلك النشرة الوظيفية لمساعدة الشباب في إيجاد فرصة عمل تتناسب مع أعمارهم ومؤهلاتهم المختلفة، وذلك للحد من البطالة التي تصل حاليا إلى 7.5%، وتستهدف الوزارة تخفيضها خلال العام الميلادي الجديد بنسبة 1.5% سنويا، وتوفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار.